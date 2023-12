Futsal A2/M, New Taranto in Sicilia per chiudere imbattuto il 2023

Chiudere il 2023 da imbattuti. Con questo obiettivo la New Taranto C5 scenderà in campo nel pomeriggio di sabato 23 dicembre, alle 16.00. sul campo del Futsal Messina nella sfida valida per la 10a Giornata del campionato di Serie A2, girone D.

La formazione ionica è attualmente prima in classifica ed è l’unica squadra a non aver mai perso: sette vittorie e due pareggi nelle nove sfide di campionato disputate, per un totale di 23 punti. Dopo il successo con Mascalucia per 4-2, la squadra di mister Bommino ha sfruttato queste due settimane per far integrare Mario Quinto, nuovo volto dei rossoblù aggregatosi al gruppo già la scorsa settimana. Il laterale sarà già disponibile per la trasferta in terra siciliana.

I giallorossi, invece, occupano la settima posizione in classifica, a quota 10 punti, gli stessi di Lamezia e Monopoli. Tra le mura amiche, il Futsal Messina ha raccolto 6 punti grazie alle vittorie contro Palo del Colle e Palermo. Nell’ultimo turno, la formazione guidata da mister Battiato ha perso 7-2 contro l’Atletico Canicattì, attuale seconda forza del torneo.

A presentare il match il laterale Lorenzo Giannace: «Abbiamo avuto modo di poter lavorare in questi quindici giorni, allenandoci al meglio e recuperando qualche acciaccato. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su qualche errore commesso in passato, affinché non vengano più commessi. L’innesto di Quinto, date le numerose partite da affrontare e gli eventuali infortuni o squalifiche, ci può dare una grande mano: è una rotazione in più per la squadra. Contro Messina – prosegue il laterale rossoblù – mi aspetto una gara difficile, come tutte le sfide in Sicilia: è un campo ostico e non vanno mai sottovalutate. Come abbiamo visto a Palermo, la vittoria ci è sfuggita all’ultimo: sarà importante finire il girone d’andata al primo posto per poter avere anche il vantaggio del fattore campo in Coppa Italia».

Arbitreranno il match Antonio Nappo di Ercolano e Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria; cronometrista Fabio Alfio Sfilio di Acireale.

