Futsal A2/M: Monopoli, rinnovano il capitano Caramia e Cruz

Un vero colpo di mercato per la Kredias Audace Monopoli è la conferma di Juan Cruz. Il laterale-pivot argentino classe ’97, dopo il suo arrivo a dicembre 2022, è stata una scommessa centrata in pieno dal ds Roberto Somma, sapendo onorare le attese della società, e contribuendo da protagonista alla promozione in Serie A2. «Abbiamo lavorato e lottato per essere qui, nel posto che meritiamo – dichiara Juan Cruz – sono sicuro che daremo il massimo anche in questo nuovo campionato di Serie A2. Sono contento di restare a Monopoli e in questa grande società, abbiamo costruito un bel gruppo e proveremo a riconfermarci».

Non poteva che essere il capitano Francesco Caramia il primo giocatore confermato della stagione 2023-24 della Kredias Audace Monopoli. Per il quarto campionato consecutivo dunque sarà l’esperto portiere martinese a difendere i pali della Kredias Audace Monopoli. Classe ’94, Caramia è stato determinante anche come leader di un magnifico gruppo che nella scorsa stagione ci ha portato al sogno Serie A2. «S ono davvero felice di aver rinnovato con questa società – dichiara Caramia – non vedo l’ora di iniziare questo campionato che per molti di noi sarà del tutto nuovo e siamo pronti a dare il massimo come sempre! Questa promozione per noi è solo un punto di partenza, come lo fu lo scorso anno! ».