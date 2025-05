Futsal A2/M, Monopoli fuori dai playoff: beffato nel finale da Canicattì

Si chiude con una sconfitta per 6-4 la corsa playoff della Kredias Audace Monopoli, che saluta la Serie A2 al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. In casa dell’Atletico Canicattì, i gialloblù sfiorano l’impresa dopo aver ribaltato il 3-2 dell’andata, ma cedono nel finale sotto i colpi dei padroni di casa.

Inizio in salita per l’Audace, che deve rinunciare anche a Leggiero, aggiungendo un’assenza pesante al già difficile impegno in trasferta. I siciliani partono con aggressività e al 7’ trovano il vantaggio con Mosca in contropiede. Passa appena un minuto e arriva il raddoppio con un diagonale di Grahl, seguito al 12’ dalla rete del 3-0 firmata da Capuano con una conclusione simile. L’allenatore Giacovazzo prova a reagire inserendo il portiere di movimento Console, ma le squadre vanno al riposo sul punteggio netto a favore dei padroni di casa.

La musica cambia radicalmente nella ripresa. L’Audace rientra in campo trasformata, con il quinto di movimento affidato a Rodrigo. Dopo meno di un minuto, Cristofaro accorcia le distanze. Al 3’, una splendida conclusione di Pablo Gonzalez porta gli ospiti sul 3-2. Un minuto dopo arriva il pareggio con Rodrigo, e ancora Cristofaro completa la clamorosa rimonta firmando il 3-4.

L’entusiasmo, però, si scontra con le energie che cominciano a calare. Al 16’, il Canicattì ristabilisce la parità con Grahl, abile a battere Caramia da posizione ravvicinata. Il sorpasso arriva due minuti più tardi, quando Capuano segna il 5-4, seguito dal definitivo 6-4 realizzato ancora da Mosca, approfittando della porta sguarnita nel tentativo disperato dell’Audace di tornare avanti.

Al termine resta il rammarico per un’impresa soltanto sfiorata, ma anche l’orgoglio per averci provato fino all’ultimo secondo, in un match che ha evidenziato il carattere e la determinazione della squadra nonostante le difficoltà.

Atletico Canicattì-Kredias Audace Monopoli 6-4 (3-0 p.t.)

Reti Canicattì: Mosca (6’54’’, 18’45’’ st), Grahl (7’40’’, 16’12’’ st), Capuano (12’24’’, 18’30’’ st).

Reti Audace: Cristofaro (0’49’’ st, 6’12’’ st), Pablo Gonzalez (3’45’’ st), Rodrigo (5’04’’ st).

Agg. doppia sfida: 9-6.

Atletico Canicattì: Castronovo, Mosca, Marino, Caltabiano, Urso, Grahl, Guimaraes, Gonzalez Perez, Scervino, Lo Verme, Capuano, Vigna. All. Castiglione.

Kredias Audace Monopoli: Caramia, Zupo, Menga, Gonzalez, G. Cascione, Rodrigo, Andriani, Console, Ferri, V. Cascione, Cristofaro, Sibilio. All. Giacovazzo.

Arbitri: Andrea Crescenzio (Aprilia), Francesco Salmoiraghi (Bologna). Cronometrista: Emmanuele Nazareno Di Gregorio (Catania)

Ammoniti: Urso, Grahl (Canicattì); Cristofaro (Audace).

Falli: 1-2 (pt), 4-3 (st).

