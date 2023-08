Futsal A2/M: Monopoli, Cascione e Palmieri confermati in prima squadra

Dal settore giovanile alla prima squadra. Dopo la splendida scorsa stagione tra Under 19 e prima squadra, i giovanissimi Giuseppe Cascione, classe 2003 e Claudio Palmieri, classe 2004, sono stati promossi in prima squadra agli ordini di mister Giacovazzo.

«Che sia un inizio e non un arrivo – dichiara Giuseppe Cascione – l’obiettivo sarà quello di continuare a crescere e di migliorare lavorando in squadra, cercando di dare il mio contributo essendo onorato di aver preso parte in questo progetto. Sono carico per una nuova stagione e pronto per questa nuova sfida!.

«Sono molto contento della promozione in prima squadra – dichiara Palmieri – soprattutto perché l’ultima parte dello scorso campionato l’ho vissuta a pieno allenandomi in prima squadra e facendo anche l’esordio con gol all’ultima giornata che non dimenticherò mai. Da questa nuova stagione mi aspetto un’intensità di gioco ancor più elevata rispetto alla scorsa e so bene che queste aspettative vadano a mio vantaggio perché penso che solo alzando l’asticella si può crescere veramente. Siamo una squadra che può ripetersi in positivo anche quest’anno e il mio obiettivo è quello di mettere in difficoltà il mister con le sue scelte. Sono molto fiducioso e non vedo l’ora di cominciare!».

I due ragazzi monopolitani saranno dunque a disposizione insieme al resto del gruppo tra pochi giorni per l’inizio della preparazione precampionato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp