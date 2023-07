Futsal A2/M: Michele Renna continua con l’Audace Monopoli

Un altro tassello fondamentale è quello del rinnovo del laterale monopolitano Michele Renna, che insieme a Paragò, ha disputato tutti i campionati con la maglia gialloblu, dalla Serie C2 alla Serie A2.

«Giocare con la maglia della propria città non è da tutti, soprattutto in una categoria come la Serie A2 – dichiara Renna – sono molto contento di aver avuto la riconferma del mister e della società. Indosserò nuovamente la maglia numero 16, perchè per me questo numero rappresenta una data molto importante della mia vita. Cercherò sempre di dare il massimo come ho sempre fatto. Questo salto di categoria sarà sicuramente un nuovo stimolo per tutti noi e soprattutto un grande lustro per la città. Debuttiamo in un campionato molto difficile, ma anche quest’anno sono sicuro che potremo dire la nostra».

Sale a quota 9 il numero dei componenti della rosa 2023-24 a disposizione di mister Giacovazzo.

