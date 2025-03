Futsal A2/M, l’Audace Monopoli cade in casa della capolista Soverato

La Kredias Audace Monopoli perde 4-2 sul campo del Soverato Futsal nell’anticipo della penultima giornata del campionato di Serie A2 Girone D, ma si consola con il passaggio matematico ai playoff, pur dovendo ancora sperare in una posizione migliore per affrontare il primo turno in casa.

Il primo tempo si apre con ritmi altissimi, con il Soverato a fare la partita e a impensierire più volte il portiere Caramia. Al 12’ Savio porta in vantaggio i padroni di casa con un diagonale potente, mentre al 14’ Gallinica raddoppia con un tiro dai 10 metri. Al 16’, per l’Audace, arriva l’infortunio di Leggiero, che deve abbandonare il campo sostituito dal giovane Zupo. La prima frazione si conclude sul 2-0 in favore dei locali.

Nella ripresa, l’Audace reagisce subito e accorcia le distanze al 4’ con Rodrigo che segna grazie a un assist di Console. La squadra di coach Giacovazzo sembra in grado di pareggiare, ma un errore nella ripartenza permette al Soverato di segnare il 3-1 con Francini al 8’. Poco dopo, Alì segna il 4-1 su calcio d’angolo. Nonostante un assalto finale e il gol di Gonzalez al 14’, l’Audace non riesce a trovare ulteriori occasioni, e la partita termina 4-2 per il Soverato.

Ora, l’ultimo appuntamento vedrà i gialloblù affrontare l’ultima giornata con la speranza di scalare il terzo posto, ma dovranno sperare in un passo falso del Canicattì, ora avanti di un solo punto.

SOVERATO FUTSAL – KREDIAS AUDACE MONOPOLI 4-2 (2-0 p.t.)

Reti: 11’55’’ Savio, 14’12’’ Gallinica, 7’48’’st Francini,9’40’’st Alì (S); 4’14’’st Rodrigo, 14’21’’ Gonzalez (A).

SOVERATO FUTSAL: Parisi, Gallinica, Savio, Francini, Monterosso, Alì, Scigliano, Juninho, Primerano, Marrazzo; Critelli, Scerbo. All.: Barbagallo.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Andriani, Leggiero, Gonzalez, G.Cascione, Rodrigo, Satalino, Console, Ferri, V.Cascione, Zupo; Grimaldi. All.: Giacovazzo.

Arbitri: Elio Simone della sezione di Napoli e Nicola Sorriso della sezione di Frattamaggiore. Cronometrista: Andrea De Luca della sezione di Paola.

Ammoniti: Monterosso (S); Rodrigo, Gonzalez (A).

Note: Falli 4-4; 4-2. Divise biancorossa per il Soverato, viola per l’Audace.

