Futsal A2/M: Felice Lapertosa resta all’Audace Monopoli

Un’altra conferma importante in casa Kredias Audace Monopoli è quella dell’universale monopolitano Felice Lapertosa. Per il vice capitano, classe 90, dopo una indimenticabile annata ne comincia un altra, la quinta da protagonista con la maglia gialloblu.

«Il rinnovo è stato una formalità – dichiara Lapertosa -: dopo aver conquistato la Serie A2, da monopolitano, giocare questa categoria storica per la società e per la città è motivo di grande orgoglio. Sarà una stagione ancor più difficile. Occorrerà maggior sacrifico per alzare l’asticella, poi sarà il campo a stabilire quale sarà il nostro ruolo in questo campionato».

Dopo Caramia e Juan Cruz, Lapertosa è il terzo rinnovo stagionale nella rosa di mister Giacovazzo.

