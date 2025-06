Futsal A2/M Elité, semifinale playoff: New Taranto beffata nel finale

Il 3-3 con il Pescara al PalaMazzola rimanda il discorso qualificazione alla sfida di ritorno

Si chiude in parità la gara d’andata della semifinale playoff di Serie A2 di futsal tra New Taranto e Academy Pescara, con i rossoblù beffati nei secondi finali. Al PalaMazzola, davanti a circa 1500 spettatori, la formazione ionica viene raggiunta sul 3-3 ad appena novanta secondi dalla sirena, rinviando ogni verdetto al match di ritorno.

L’avvio di gara è favorevole ai padroni di casa, che impongono subito il proprio ritmo. Al 5’ Grandinetti sblocca il risultato grazie a un pressing alto e una conclusione che sorprende il portiere abruzzese Cilli. Al 9’ arriva il raddoppio con Lopes, abile ad anticipare tutti di testa su un lungo lancio di Lupinella.

L’Academy Pescara reagisce immediatamente e al 10’ accorcia le distanze: su calcio di punizione di Rodriguez, la deviazione di Quinto inganna Lupinella, riportando in partita gli ospiti. Si va così al riposo sul 2-1.

Nella ripresa, la New Taranto torna in campo con determinazione e dopo appena un minuto e quattordici secondi Giannace realizza un gol spettacolare, riportando i rossoblù sul +2 con una conclusione precisa all’incrocio.

L’Academy, però, non demorde e dal 7’ utilizza il portiere di movimento. La scelta si rivela vincente: al 12’30” è Coco Schmitt a sfruttare la superiorità numerica, segnando il 3-2.

I ragazzi di Tomassini cercano nuovamente l’allungo, sfiorando il quarto gol in più occasioni, colpendo anche un palo con Bottiglione, ma la difesa pescarese resiste. Nel finale, gli ospiti aumentano la pressione e a poco più di un minuto dal termine Calderolli firma il definitivo 3-3 con un tap-in sotto porta.

Ora il discorso qualificazione resta aperto e si deciderà nella sfida di ritorno in programma sabato 7 giugno alle ore 16 al PalaRigopiano di Pescara. La New Taranto dovrà necessariamente vincere per accedere alla finalissima, mentre ai padroni di casa basterà un pareggio.

