Futsal A2/M Élite, New Taranto: trasferta insidiosa in Umbria

Dopo il successo fondamentale nel derby contro l’Itria, la New Taranto Calcio a 5 si prepara ad affrontare una difficile trasferta in terra umbra. Alle 17.00 di sabato 22 febbraio, al Pala DiVittorio, i rossoblù sfideranno la Tip Power Futsal Ternana nella 18ª giornata di Serie A2 Élite. La gara sarà trasmessa in diretta su YouTube, sul canale della Divisione Calcio a 5.

Il morale in casa ionica è in crescita dopo aver ritrovato la vittoria, e ora la squadra di mister Tomassini punta a dare continuità ai risultati per consolidare la zona playoff. Il match contro la Ternana sarà il primo di un trittico ravvicinato: martedì la sfida contro la Roma e sabato 1° marzo l’impegno in casa della Tombesi. Ogni punto sarà cruciale per l’obiettivo del secondo posto.

La Tip Power Ternana, invece, è penultima con soli 11 punti in 16 gare e cerca di interrompere una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive. Gli uomini di coach Pellegrini daranno battaglia per conquistare punti preziosi in chiave salvezza.

Sulla gara si è espresso Jaouad Boutabouzi, centrale della New Taranto: «La vittoria contro l’Itria ci ha dato morale dopo un periodo complicato. Ora ci attende una settimana difficile, con tre partite in sette giorni, ma dobbiamo concentrarci su una sfida alla volta. La Ternana venderà cara la pelle, ma vogliamo fare il massimo per conquistare tutti i nove punti in palio».

La direzione di gara è affidata ad Andrea Frau di Carbonia e Fabio Loni di Cagliari, con cronometrista Nicola Verì di Lanciano. Fischio d’inizio alle ore 17.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author