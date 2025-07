Futsal A2/M Elité, New Taranto: Salvatore Di Pietro ancora rossoblu

La New Taranto Calcio a 5 riparte da una certezza: Salvatore Di Pietro vestirà ancora la maglia rossoblù nella stagione 2025/2026. L’universale classe 1999, nato e cresciuto a Taranto, affronterà la sua quarta stagione consecutiva, la quinta in carriera, con i colori della sua città.

Una conferma all’insegna della continuità e dell’identità, che rafforza il legame tra società e tifoseria. Nella stagione appena conclusa, culminata con la partecipazione della New Taranto alle semifinali playoff per la Serie A, Di Pietro si è distinto come uno dei protagonisti: 16 gol totali, di cui 2 nei playoff, e 11 assist, a testimonianza del suo apporto sia in fase offensiva che nella costruzione del gioco.

“Sono molto contento di rimanere e difendere ancora i colori della mia città”, ha dichiarato Di Pietro. “Sarà una stagione divertente e impegnativa, e spero di vedere i tifosi al nostro fianco come quest’anno. Affronteremo un girone molto competitivo, con squadre forti retrocesse dalla Serie A: servirà il massimo impegno. Ringrazio la società e tutto lo staff per la fiducia. Forza New Taranto”.

Apprezzato per impegno, tecnica e leadership, Di Pietro è ormai considerato una bandiera della squadra, simbolo di appartenenza e dedizione. La sua conferma rappresenta un segnale importante per il progetto tecnico del club, deciso a consolidare i progressi degli ultimi anni e puntare sempre più in alto.

