Futsal A2/M Elité, New Taranto: Rodrigo Lopes rinnova “Puntiamo alla A”

Rodrigo Lopes sarà ancora il volto della New Taranto nella stagione 2025/2026. Il laterale brasiliano, classe 1992, ha ufficializzato il rinnovo del contratto, pronto a vivere la sua quinta annata consecutiva inmaglia rossoblu.

Un prolungamento che rappresenta molto più di una conferma tecnica: Rodrigo Lopes è diventato nel tempo un simbolo della squadra e un punto di riferimento anche fuori dal campo, incarnando con costanza valori come appartenenza, determinazione e spirito di sacrificio. Il suo contributo nella stagione appena conclusa, coronata da 11 gol in campionato, è stato determinante per il raggiungimento dell’obiettivo playoff in Serie A2 Élite, competizione in cui la squadra ha debuttato storicamente.

Con i suoi 174 cm di altezza, una spiccata visione di gioco e una grande forza fisica, Lopes si conferma uno degli elementi chiave a disposizione del tecnico Angelo Bommino, pronto a costruire intorno a lui il nuovo progetto tecnico del club. Il legame con la città si è consolidato stagione dopo stagione, tanto da rendere il giocatore un autentico tarantino d’adozione.

“Essere confermato per il mio quinto anno alla New Taranto è un’emozione grande. Questo club è diventato una seconda casa per me: qui sono cresciuto come giocatore ma anche come uomo – ha dichiarato il numero 10 rossoblù -. Ogni traguardo raggiunto ha rafforzato il mio legame con questa maglia, la società e i tifosi. La semifinale playoff non è un punto d’arrivo ma un punto di partenza: credo fortemente in questo progetto e nella visione della dirigenza”.

Obiettivo dichiarato per la prossima stagione: continuare la scalata e puntare alla promozione in Serie A. “Darò tutto, ogni giorno, per portare la squadra dove merita. Ringrazio il club per la fiducia e i tifosi per il calore: non vedo l’ora di tornare in campo con loro al nostro fianco”, ha aggiunto Lopes.

