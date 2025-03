Futsal A2/M Elitè, New Taranto: occasione sprecata, solo 1-1 con Molise

Un punto che lascia l’amaro in bocca per la New Taranto, che non va oltre l’1-1 sul campo del Laborvetro CLN Cus Molise nella 22ª giornata del campionato di Serie A2. Una gara complicata, come previsto alla vigilia, contro un avversario organizzato e determinato, capace di sfruttare al meglio le poche occasioni create.

Gli ionici partono bene, tengono il pallino del gioco sin dalle prime battute e costruiscono diverse occasioni, senza però trovare la necessaria concretezza sotto porta. Il vantaggio arriva solo nel finale del primo tempo: lungo lancio di Lupinella per Di Pietro, sponda per Lopes che supera un difensore e infila il portiere molisano con un colpo preciso sotto le gambe.

Nella ripresa la partita cambia volto: il Cus Molise cresce, alza il baricentro e impensierisce Lupinella, bravo a respingere su più conclusioni. Anche l’estremo difensore di casa si esalta, negando la rete del raddoppio prima a Chimanguinho, poi a Lopes. Proprio nel miglior momento di Taranto, arriva il pareggio: contropiede fulmineo chiuso da Nathan con un diagonale chirurgico all’angolino.

Finale incandescente: la New Taranto schiera il portiere di movimento e va vicinissima al gol con Bottiglione (traversa) e con Lopes, che sfiora il tap-in vincente. Il pari non consente di accorciare sull’Academy Pescara, fermata sul 3-3 a Giovinazzo.

Prossimo appuntamento sabato 6 aprile al PalaMazzola, proprio contro il Giovinazzo. Fischio d’inizio alle 15. Match da non sbagliare per restare agganciati alla parte alta della classifica.

