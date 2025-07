Futsal A2/M Élite, New Taranto: Lupinella confermato tra i pali

La New Taranto Calcio a 5 consolida la propria struttura in vista della nuova stagione di Serie A2 Élite confermando tra i pali Mirko Lupinella, portiere classe 1997 originario di Martina Franca. Il club rossoblù, dopo aver rinnovato buona parte della rosa che ha ben figurato nell’ultimo campionato, annuncia con soddisfazione il prolungamento del rapporto con uno dei protagonisti dell’annata passata.

Lupinella, che continuerà a condividere il reparto con Marco Masiello, rappresenta una garanzia di affidabilità per lo staff tecnico. “Sono molto felice per questa conferma – ha dichiarato – e devo dire che quest’anno è bastato davvero poco per trovare l’accordo. Tutti abbiamo grande voglia di fare meglio, soprattutto dopo esserci fermati così vicini alla finale. È un’emozione forte che ci motiva a lottare ancora con più determinazione per dare una gioia ai nostri tifosi”.

Nel suo messaggio ai supporter, il portiere ha anche lanciato un auspicio per il pubblico tarantino: “Mi auguro che il nostro palazzetto possa riempirsi ancora di più, che sempre più famiglie vengano a sostenerci. Per noi, vedere le tribune piene è la spinta più grande”.

Infine, un passaggio personale: “Spero di migliorare ancora, di superare i miei limiti e dare il massimo, se non di più. Questa riconferma per me è un segnale importante: significa che il lavoro svolto è stato apprezzato e che c’è fiducia in quello che posso offrire. Sono carico e pronto a cominciare questa nuova avventura con entusiasmo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author