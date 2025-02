Futsal A2/M Élite, New Taranto-Itria: derby al PalaMazzola

Dopo la sosta forzata, la New Taranto torna in campo al PalaMazzola per la 17ª giornata di Serie A2 Élite, affrontando l’Itria in un derby che promette scintille. I rossoblù, reduci dalla delusione in Coppa Italia, vogliono rialzare la testa davanti al proprio pubblico e consolidare la loro posizione in zona playoff.

Attualmente sesti con 23 punti, gli uomini di Fabrizio Tomassini arrivano al match dopo il pareggio per 2-2 contro l’Academy Pescara. L’Itria, invece, reduce da una pesante sconfitta per 3-8 in Coppa Italia contro il CLN Molise, cerca riscatto in una gara che vale più dei tre punti.

All’andata finì 1-1, ma questa volta la New Taranto vuole fare bottino pieno. Ne è convinto anche capitan Bottiglione: «Abbiamo recuperato energie e studiato l’avversario nei minimi dettagli. Dobbiamo vincere per noi, per la società e per i tifosi».

L’incontro sarà diretto dai sigg. Roberto Galasso di Aprilia e Giuseppe Lamorgese di Palermo, con cronometrista Tommaso Traetta di Molfetta. Fischio d’inizio alle 15, ingresso gratuito e diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

