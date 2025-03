Futsal A2/M Élite: New Taranto incontenibile, quarta vittoria consecutiva

Una New Taranto spietata domina la Tombesi Ortona con un perentorio 10-3 e centra la quarta vittoria consecutiva, consolidando il terzo posto in classifica nel campionato di Serie A2 Élite (girone B). Una prestazione senza sbavature quella degli uomini di mister Tomassini, che dimostrano ancora una volta il loro ottimo stato di forma, chiudendo la pratica già nel primo tempo e gestendo con autorità nella ripresa.

Primo tempo: partenza sprint e vantaggio netto

La partita si apre con un’intensa fase di studio, ma la New Taranto non tarda a prendere in mano il pallino del gioco: al 4’ è Lopes a sbloccare il match con una conclusione precisa. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio firmato Quinto, mentre al 12’ è ancora Lopes a insaccare per il 3-0. Il forcing degli ospiti continua e al 14’ Rosato porta a quattro le marcature rossoblù.

La Tombesi prova a reagire con orgoglio e nel giro di due minuti accorcia le distanze grazie alle reti di Molina e Ammirati, riaprendo parzialmente il match sul 2-4. Tuttavia, la New Taranto non si lascia sorprendere e al 19’ trova la quinta rete con Boutabouzi, mandando le squadre negli spogliatoi sul 5-2.

Secondo tempo: la New Taranto dilaga

Nella ripresa, i rossoblù non abbassano la guardia e continuano ad attaccare con determinazione. La superiorità tecnica e atletica si fa evidente, e la New Taranto dilaga nel punteggio: Rosato sigla la doppietta personale, seguito dal terzo gol di Quinto, che chiude la sua serata con una straordinaria tripletta. Anche Di Pietro lascia il segno, mentre la Tombesi trova la rete della bandiera ancora con Molina.

Alla sirena finale il tabellone segna un eloquente 10-3, confermando la netta superiorità della New Taranto, capace di conquistare 10 vittorie stagionali e salire a 35 punti in classifica, mantenendo il passo dell’Academy Pescara, distante solo tre lunghezze.

Prossima sfida: attenzione al Mascalucia

Dopo questo autentico show offensivo, il campionato si fermerà per una settimana. Il 15 marzo, al PalaMazzola, la New Taranto affronterà il Mascalucia, una gara da non sottovalutare per continuare la rincorsa alle posizioni di vertice. La squadra di Tomassini sta attraversando un periodo di grande crescita e l’obiettivo è proseguire su questa strada, con il sogno playoff sempre più vicino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author