Futsal A2/M Élite, New Taranto: il sogno Serie A si spegne in semifinale

Si interrompe in semifinale la straordinaria corsa della New Taranto Calcio a 5. La formazione rossoblù ha ceduto per 5-2 all’Academy Futsal Pescara nella gara di ritorno dei playoff di Serie A2 Élite, al termine di un confronto intenso e combattuto che ha visto la squadra pugliese lottare con orgoglio sino all’ultimo.

Il match si era messo inizialmente sui binari giusti per i ragazzi di mister Tomassini: Giannace, sugli sviluppi di una punizione, portava avanti la New Taranto, alimentando la speranza di centrare una storica qualificazione alla finale contro il CDM Futsal. Ma l’entusiasmo pugliese veniva spento poco prima dell’intervallo dal pareggio di Rodriguez, abile a colpire sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa il Pescara riusciva a ribaltare il risultato approfittando di un avvio contratto degli ionici. Masi, su palla inattiva, e Scarinci in contropiede firmavano il doppio vantaggio abruzzese. Nonostante il grande sostegno dei tanti tifosi giunti da Taranto, la formazione rossoblù non mollava e accorciava le distanze con Chimanguinho, riaprendo momentaneamente la sfida.

Bottiglione e compagni costruivano almeno tre occasioni nitide per pareggiare, ma senza riuscire a concretizzare. Nel finale il Pescara trovava l’allungo decisivo ancora con Rodriguez e, infine, con Marrazzo che chiudeva i conti sul 5-2.

Si chiude così un’annata esaltante per la New Taranto, partita da neopromossa e capace di conquistare il terzo posto in regular season e di spingersi sino alle semifinali playoff, alimentando l’entusiasmo di un’intera città. Nonostante l’amarezza per l’esito finale, resta la soddisfazione per un percorso che ha confermato il valore e la crescita di un gruppo giovane e ambizioso.

Il club rossoblù ha voluto ringraziare i propri tifosi per il costante sostegno, in casa e in trasferta, e per l’affetto dimostrato lungo tutto il cammino stagionale. Adesso sarà tempo di metabolizzare la delusione, ma anche di ripartire con rinnovata determinazione per inseguire nuovi obiettivi nella prossima stagione.

