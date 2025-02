Futsal A2/M Élite: New Taranto espugna Terni, ora subito sfida con la Roma

La New Taranto Calcio a 5 conquista un’importante vittoria in trasferta, imponendosi per 5-4 sul difficile campo del Pala Di Vittorio contro la Tip Power Futsal Ternana. Un successo ottenuto con grande determinazione, nonostante le numerose assenze dovute a malanni di stagione.

Gli ionici, privi del portiere Lupinella e con diversi giocatori non al meglio della condizione, hanno saputo superare le difficoltà portando a casa tre punti fondamentali. La squadra di mister Tomassini parte bene e passa in vantaggio grazie a Chimanguinho, a segno su calcio di punizione battuto da Quinto. La risposta della formazione umbra arriva al 6’, con Malouk che sfrutta l’assist di Arroyo per ristabilire la parità. Il Taranto però non si scompone e torna avanti con una conclusione di Quinto, deviata da De Michelis.

Ad inizio ripresa, la Ternana trova nuovamente il pareggio con lo stesso De Michelis, ma gli ospiti reagiscono e si riportano avanti con la rete di Di Pietro. Il botta e risposta continua: Giardini segna il 3-3, ma poco dopo Bottiglione intercetta un pallone e firma il nuovo vantaggio ionico. La Ternana tenta il tutto per tutto inserendo il portiere di movimento, ma la strategia non paga: Boutabouzi trova la rete del 5-3. Gli umbri non si arrendono e accorciano con Sachet, rendendo il finale incandescente, ma il Taranto resiste e porta a casa il successo.

Ora gli ionici devono subito voltare pagina: domani sera, al PalaMazzola, li attende la Roma per il turno infrasettimanale. Il match avrà inizio alle ore 20 con ingresso gratuito. A dirigere l’incontro saranno Elio Simone di Napoli e Federica Grasso di Caserta, con Antonio Carnazza di Taranto nel ruolo di cronometrista.

