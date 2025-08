Futsal A2/M Elité: New Taranto, confermato il giovane Versace

New Taranto Calcio a 5 conferma la propria fiducia nei giovani del territorio annunciando il rinnovo ufficiale di Antonio Versace, laterale classe 2005, che vestirà il rossoblù anche nella stagione sportiva 2025/2026.

Già capitano della formazione Under 19, Versace rappresenta uno dei profili più interessanti cresciuti nel vivaio ionico. Aggregato alla prima squadra da due stagioni, ha collezionato sei presenze e due gol in Serie A2, debuttando successivamente anche in Serie A2 Élite, dove ha realizzato una rete contro la Tombesi in tre apparizioni.

Il percorso del giovane tarantino testimonia un’evoluzione costante, costruita su impegno, disciplina e senso di appartenenza. Ora, alla soglia della terza annata tra i protagonisti del gruppo guidato da mister Bommino, il classe 2005 guarda con entusiasmo al futuro: «Sono felice di continuare quest’avventura. Ogni allenamento è una sfida personale e un’opportunità per migliorare. Ho avuto poco spazio nella scorsa stagione, ma ho imparato moltissimo da compagni di grande esperienza», ha dichiarato.

Determinato a conquistarsi maggiore minutaggio, Versace aggiunge: «Il mio obiettivo è farmi trovare pronto e mettere in difficoltà il mister nelle sue scelte. Darò tutto per meritarmi ogni minuto in campo».

La New Taranto riparte anche da lui, simbolo della progettualità rossoblù e del forte legame con il territorio: un talento locale che continua a crescere nel segno della passione e dell’identità.

