Futsal A2/M Élite, New Taranto: colpo di esperienza con Pedro Espindola

Intanto, è stato ufficializzato il calendario della prossima stagione: debutto casalingo con l’Italpol il 27 settembre

Dopo l’innesto di Ique, la New Taranto Calcio a 5 mette a segno un nuovo colpo di mercato: Pedro Augusto Nesello Espindola, centrale italo-brasiliano classe 1993, vestirà la maglia rossoblù nella stagione 2025/2026.

Reduce dall’esperienza in Serie A con la Feldi Eboli, Espindola vanta una carriera di alto profilo con le maglie di Kaos Futsal (finale scudetto), Futsal Isola, Linx Latina, Meta Catania, Came Dosson e Lecco, oltre a un passato giovanile in Brasile con Boca Juniors e Santa Catarina. Leader difensivo dal fisico imponente, è in grado di dare solidità al reparto arretrato e di proporsi in avanti con inserimenti pericolosi.

«Ho scelto Taranto per l’ambizione del progetto – ha dichiarato il nuovo centrale – Qui c’è voglia di crescere e puntare alla Serie A. Sono un difensore fisico e solido, ma pronto a dare il mio contributo anche in fase offensiva. Voglio mettere la mia esperienza al servizio della squadra per lottare per la promozione e arrivare fino in fondo in Coppa Italia».

La società accoglie con entusiasmo un innesto di spessore, convinta che carisma e mentalità vincente di Espindola possano rappresentare un valore aggiunto in campo e nello spogliatoio.

SERIE A2 Élite – Girone B: il calendario ufficiale

Svelato il calendario ufficiale della Serie A2 Élite 2025/26. La New Taranto, alla seconda stagione consecutiva nella categoria dopo la semifinale playoff dello scorso anno, debutterà il 27 settembre al PalaFiom contro l’Italpol.

Il girone si preannuncia impegnativo, con derby del Sud contro Itria, Benevento e Soverato, trasferte insidiose contro CLN Cus Molise, Lazio e Città di Canicattì e sfide ad alta tensione come quella contro l’Academy Pescara, avversario che lo scorso anno ha interrotto la corsa rossoblù in semifinale.

Il calendario della New Taranto – Serie A2 Élite Gir. B

1ª: 27/09 – New Taranto vs Italpol | 10/01 – Italpol vs New Taranto

2ª: 04/10 – Sulmona Futsal vs New Taranto | 17/01 – New Taranto vs Sulmona Futsal

3ª: 11/10 – New Taranto vs Città di Canicattì | 24/01 – Città di Canicattì vs New Taranto

4ª: 18/10 – Polisportiva Futura vs New Taranto | 31/01 – New Taranto vs Polisportiva Futura

5ª: 25/10 – Itria FC vs New Taranto | 07/02 – New Taranto vs Itria FC

6ª: 01/11 – New Taranto vs Mascalucia C5 | 14/02 – Mascalucia C5 vs New Taranto

7ª: 08/11 – Benevento 5 vs New Taranto | 21/02 – New Taranto vs Benevento 5

8ª: 15/11 – New Taranto vs Academy Pescara | 28/02 – Academy Pescara vs New Taranto

9ª: 22/11 – Soverato Futsal vs New Taranto | 07/03 – New Taranto vs Soverato Futsal

10ª: 29/11 – New Taranto vs Lazio C5 | 14/03 – Lazio C5 vs New Taranto

11ª: 06/12 – CLN Cus Molise vs New Taranto | 21/03 – New Taranto vs CLN Cus Molise

12ª: 13/12 – New Taranto vs Defender Giovinazzo | 11/04 – Defender Giovinazzo vs New Taranto

13ª: 20/12 – Città di Melilli vs New Taranto | 18/04 – New Taranto vs Città di Melilli

