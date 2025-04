Futsal A2/M Élite, New Taranto cerca il colpo in casa della Futura

La prima di tre finali per la New Taranto prenderà il via alle 17.30 di domani pomeriggio (domenica 27 aprile) sul campo del Polivalente di Lazzaro. La formazione ionica, impegnata nel campionato di Serie A2 Élite, girone B, sarà ospite della Polisportiva Futura nella sfida valida per la 24ª giornata.

Reduce dal successo interno conquistato al PalaMazzola, la squadra guidata da mister Tomassini cercherà di ottenere altri tre punti anche lontano dalla Puglia. Quella in Calabria si preannuncia una partita carica di insidie: gli ionici, attualmente terzi in classifica a un solo punto di distanza dall’Academy Pescara, proveranno a sfruttare ogni occasione per espugnare il palazzetto calabrese.

Nei due confronti stagionali contro la Polisportiva Futura, la New Taranto non ha mai centrato la vittoria. Nel match di andata, la gara si concluse 2-2 grazie alla doppietta di Giannace, che rispose ai gol di Pizetta e Scalavino. In Coppa Italia, invece, i rossoblù vennero eliminati negli ultimi istanti di un’appassionante sfida terminata 3-4 a favore dei calabresi.

La Polisportiva Futura cercherà di sfruttare il fattore campo per riavvicinarsi alla zona playoff, distante quattro lunghezze. Nonostante l’assenza di Honorio e Vitinho, entrambi squalificati, i gialloblù potranno contare sui rientri di Pizetta e Scopelliti, nuovamente disponibili dopo aver scontato la sanzione del Giudice Sportivo.

Il match sarà diretto dai signori Bartolomeo Santarpia e Gabriele Bruno Barbato di Castellammare di Stabia, mentre il cronometrista sarà il signor Giuseppe Suriano di Vibo Valentia. Calcio d’inizio alle ore 17.30, con diretta streaming disponibile sul canale YouTube ufficiale della Polisportiva Futura calcio a 5.

