Futsal A2/M Elité, New Taranto: Bottiglione capitano per la nona stagione

La New Taranto Calcio a 5 ha ufficializzato la conferma di Gianluca Bottiglione, che indosserà per il nono anno consecutivo la fascia da capitano della formazione rossoblù. Un rinnovo nel segno della continuità e dell’identità, che rafforza il legame profondo tra l’atleta tarantino e i colori della sua città.

Classe 1997, Bottiglione si è affermato stagione dopo stagione come punto di riferimento tecnico e umano all’interno del gruppo. Nella scorsa annata, conclusasi con la storica semifinale playoff per la promozione in Serie A, ha messo a segno 9 reti e numerosi assist, risultando tra i protagonisti assoluti dell’esordio nella Serie A2 Élite.

“È stato un anno emozionante – ha dichiarato – culminato con una semifinale che abbiamo lottato fino all’ultimo. Anche se non abbiamo raggiunto la finale, il percorso resta motivo di grande orgoglio. Ringrazio la società per la fiducia rinnovata: è un onore continuare a indossare questi colori”.

A guidarlo in panchina sarà mister Bommino, tecnico che ritrova Bottiglione dopo una precedente esperienza a Taranto, dando vita a un binomio professionale consolidato. “La responsabilità sarà ancora maggiore – ha aggiunto il capitano –. Vogliamo confermarci protagonisti del campionato e fare meglio dello scorso anno. Il livello sarà altissimo, ma siamo pronti ad alzare l’asticella, anche per i nostri tifosi, che ci sostengono con passione al PalaMazzola”.

Bottiglione guarda avanti con determinazione e ambizione: “Sognare la Serie A è legittimo. Sarebbe un traguardo storico per la società, per la città e per chi ha sempre creduto in questo progetto, a cominciare dal patron Francesco Brittannico e dal presidente Malizia, ai quali sarò sempre grato”.

La New Taranto riparte dunque da uno dei suoi uomini simbolo, con l’obiettivo di consolidare quanto di buono fatto e rilanciare la propria corsa verso i vertici del futsal nazionale. Con la fascia sul braccio e il cuore rossoblù, Bottiglione sarà ancora una volta al centro del progetto tecnico.

