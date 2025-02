Futsal A2/M Élite, New Taranto a Ortona per il tris di vittorie

La New Taranto punta al terzo successo consecutivo nel campionato di Serie A2 Élite e domani, alle ore 16, scenderà in campo al Palasport di Ortona per affrontare la Tombesi, ultima in classifica con un solo punto nel girone B.

La squadra di mister Tomassini arriva alla sfida dopo la vittoria sofferta ma preziosa contro la Roma C5, superata 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Grandinetti. I rossoblù, saliti al terzo posto con 32 punti, si trovano ora a -3 dal Pescara e a -13 dalla capolista Bulldog Capurso.

Nonostante la classifica, la Tombesi ha dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre di alta classifica, come dimostra il recente 5-3 contro il Pescara e il pareggio 4-4 con il Città di Melilli. Per questo, il match non sarà una passeggiata per la New Taranto, come ha sottolineato l’argentino Guido Grandinetti: «Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Noi vogliamo prolungare la striscia di vittorie e faremo di tutto per tornare con i tre punti a casa».

La partita sarà diretta dai sigg. Danilo Ianese di Belluno e Luca Finotti di Rovigo, con Gioele Gasparetto di Rovigo come cronometrista. Calcio d’inizio alle ore 16.

