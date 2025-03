Futsal A2/M Elité, New Taranto a caccia del quinto successo consecutivo

Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, la New Taranto torna in campo con l’obiettivo di conquistare la quinta vittoria consecutiva. Alle 15:00 di sabato 15 marzo, al PalaMazzola (ingresso gratuito), i rossoblù affronteranno Mascalucia nella 20a Giornata del Girone B di Serie A2 Elite.

La formazione di mister Tomassini arriva da un momento positivo con quattro successi di fila contro Itria, Ternana, Roma e Tombesi, e attualmente occupa la terza posizione in classifica con 35 punti. Dall’altra parte, Mascalucia, neopromossa insieme ai pugliesi, è in lotta per la salvezza e si trova all’undicesimo posto, con soli cinque punti di vantaggio sulla penultima posizione occupata dalla Tip Power Futsal Ternana.

A presentare la sfida è il pivot Lorenzo Rosato: «La pausa ci ha permesso di recuperare energie e lavorare intensamente per il finale di stagione. Sabato ci attende una partita delicata contro un avversario che lotterà per la salvezza. Sappiamo che ogni dettaglio può fare la differenza e vogliamo conquistare un’altra vittoria per continuare la nostra scalata in classifica. Mi auguro di vedere gli spalti gremiti: i tifosi saranno, come sempre, un’arma in più per noi».

La gara sarà diretta da Pasquale Giaquinto di Ostia Lido ed Emilio Viviani di Nocera Inferiore, con Antonio Vania di Barletta come cronometrista. Fischio d’inizio alle 15:00 con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

