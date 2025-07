Futsal A2/M Elité, Mario Quinto ancora con la New Taranto: “Qui ho trovato casa”

La New Taranto Calcio a 5 ha ufficializzato la conferma di Mario Quinto anche per la stagione 2025/2026. Il laterale classe 2001, originario di Pisticci, vestirà la maglia rossoblù per il terzo anno consecutivo, proseguendo un percorso iniziato nel mercato invernale di due stagioni fa.

Inizialmente inserito in punta di piedi in un gruppo già consolidato, Quinto si è guadagnato fiducia e spazio grazie a serietà, determinazione e spirito di sacrificio. Nella stagione d’esordio della società jonica in Serie A2 Élite, il giocatore lucano ha messo a segno 11 gol tra campionato, Coppa Italia e playoff diventando uno dei protagonisti del cammino della squadra.

Con un passato nelle file di Roma e Feldi Eboli, Quinto ha saputo confermare le sue doti tecniche e tattiche, risultando efficace sia in zona offensiva che nella costruzione del gioco.

“Resto a Taranto perché ho trovato qualcosa che va oltre il calcio a 5. Questa città e questa maglia sono parte di me. È difficile spiegare a parole cosa significhi scendere in campo davanti a questi tifosi”, ha dichiarato il giocatore dopo la firma sul nuovo contratto.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione: “Sarà un campionato ancora più impegnativo, ma lo affronteremo con maggiore consapevolezza. Darò tutto me stesso per questa squadra e questa città”.

La conferma di Quinto si aggiunge a quelle di Bottiglione, Di Pietro e Lopes, creando una base solida su cui il tecnico Angelo Bommino potrà costruire la New Taranto del futuro, pronta ad affrontare con grinta e coesione le sfide della Serie A2 Élite.

