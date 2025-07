Futsal A2/M Elité, Marco Masiello rinnova con la New Taranto

C’è chi cambia squadra con leggerezza, e chi invece decide di legarsi in modo profondo a un progetto, a una città, a una fede sportiva. Marco Masiello incarna perfettamente questo secondo profilo: anche nella stagione 2025/2026, difenderà la porta della New Taranto Calcio a 5 nel campionato di Serie A2 Élite, confermandosi come uno dei simboli assoluti del club.

Classe 1992, tarantino doc, Masiello è da oltre dieci anni una colonna della formazione rossoblù, un punto di riferimento imprescindibile dentro e fuori dal campo. Sempre pronto a guidare il gruppo, anche nei momenti più complessi, sarà ancora una volta a disposizione di mister Angelo Bommino, pronto a dare tutto per quella che considera ormai casa sua.

“Dopo tutti questi anni – ha dichiarato Masiello – non c’è neanche bisogno di parlare con la società: la New Taranto è la mia seconda pelle. Lo scorso anno, per motivi familiari, ho dovuto essere meno presente, ma ora sono pronto a tornare al 100% e a dare tutto per i miei compagni.”

Determinato e consapevole, Masiello ha le idee chiare anche sugli obiettivi stagionali: “Affronteremo ogni gara come se fosse una finale. Vogliamo vincere il maggior numero di partite possibile e arrivare il più lontano in ogni competizione. Il nostro pubblico, come sempre, sarà fondamentale per spingerci oltre.”

Più che un portiere, Marco Masiello è l’anima di una squadra che guarda avanti con la certezza di poter contare su un autentico baluardo, dentro e fuori dal parquet. Con lui tra i pali, la New Taranto può continuare a sognare in grande.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author