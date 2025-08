Futsal A2/M Élite, la New Taranto ingaggia il bomber Ique

La New Taranto Calcio a 5 apre ufficialmente il mercato in entrata con l’ingaggio del pivot Carlos Henrique Ribeiro, conosciuto come Ique, giocatore tra i più esperti e prolifici del futsal europeo. Il club rossoblù, reduce dalla promozione in Serie A2 Élite, si è assicurato un elemento di assoluto valore, superando la concorrenza di diverse società.

Nato in Brasile e naturalizzato rumeno, Ique ha alle spalle una carriera internazionale di rilievo. Ha militato in squadre come Burela, Jumilla ed El Pozo Murcia in Spagna, per poi approdare in Italia con la Luparense. In seguito ha indossato le maglie di Bergamo, Jimbee Cartagena, O Parrulo, CormarPolistena ed Hellas Verona.

Con un passato recente anche in Puglia, Ique ha segnato 31 reti nella stagione 2022/2023 con il Canosa, prima di trasferirsi in Sicilia, al Città di Melilli, dove ha messo a segno 20 gol al primo anno e 21 nell’ultima stagione, sfiorando la promozione in Serie A. Proprio contro la New Taranto, ai quarti di finale, si è conclusa l’esperienza in biancoverde.

Il pivot, che compirà 40 anni l’8 settembre, ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: “Mi sembra un grande progetto, ambizioso, per raggiungere la Serie A, e voglio aiutare la squadra a conquistare questo obiettivo”. Ai tifosi si è presentato come “un pivot di riferimento: contribuisco con gol e assist, ma anche nella fase difensiva e nel sistema di gioco”.

Nonostante l’età, Ique ha dichiarato di avere ancora grande motivazione: “Il mio stimolo è la passione che ho per il calcio a 5 e il desiderio di dare il meglio per la mia famiglia. Ho la stessa voglia e determinazione di quando avevo 18 anni. È per questo che riesco ancora a giocare in Serie A2 Élite”.

Infine, un pensiero al pubblico del PalaMazzola: “Ho avuto il privilegio di giocarci due volte: l’ambiente è caldo e il tifo molto presente. È anche per questo che ho scelto Taranto. Spero che i tifosi ci sostengano: faremo di tutto per regalare loro tante soddisfazioni”.

