Futsal A2/M Elité, Galeandro rinnova con la New Taranto: “Voglia riscattarmi”

Luigi Galeandro continuerà a vestire la maglia della New Taranto anche nella stagione 2025/2026. Il laterale classe 1998, nonostante due annate condizionate da infortuni, ha rinnovato il proprio impegno con il club rossoblù, che ha scelto di confermare la fiducia in lui sia per il profilo tecnico che per le qualità umane.

Una decisione condivisa da entrambe le parti, frutto della volontà del giocatore di rimettersi in gioco e del desiderio della società, guidata dal patron Brittannico e dal presidente Gianluca Malizia, di valorizzare chi ha dimostrato attaccamento alla maglia.

“Sono davvero felice e grato alla società per aver creduto ancora in me, gli ultimi due anni non sono stati semplici, ma non ho mai pensato di arrendermi. Ora voglio ripagare la fiducia ricevuta con il lavoro e l’impegno quotidiano”, ha commentato Galeandro

L’obiettivo è chiaro: tornare a essere un punto di riferimento per la squadra. “Sarà una stagione importante per me. So che ci sarà da lottare per ogni minuto in campo, ma questo mi stimola ancora di più. Voglio crescere, confrontarmi, farmi trovare pronto”, ha aggiunto.

Molto forte anche il legame con i colori sociali: “Questa maglia significa tanto per me. Poterla indossare ancora è un onore. Darò tutto per essere utile alla squadra e per meritarmi l’applauso del nostro pubblico”.

