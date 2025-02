Futsal A2/M Élite, beffa New Taranto: addio alla Coppa Italia

Beffa nel finale per la New Taranto, che al PalaMazzola subisce un’amara eliminazione dalla Coppa Italia A2 Élite per mano della Polisportiva Futura. Dopo una rimonta spettacolare dal 0-3 al 3-3, i rossoblù si arrendono a pochi secondi dalla sirena al gol decisivo di Pizetta, che sancisce il 4-3 per i calabresi e la loro qualificazione al turno successivo.

La squadra di mister Tomassini parte con intensità, ma dopo appena 90 secondi Falcone porta avanti la Futura su punizione. I tarantini provano a reagire, sfiorano il pari con Grandinetti, ma al 12’ Musumeci raddoppia sfruttando un errore in fase di costruzione. Prima dell’intervallo arriva anche lo 0-3 con Pizetta, che beffa Lupinella con un tunnel.

Nella ripresa la New Taranto cambia atteggiamento e, spingendo con il portiere di movimento, riesce a rientrare in partita: Quinto accorcia le distanze, poi Lopes segna il 2-3 e Grandinetti, a 62 secondi dal termine, firma il pareggio facendo esplodere il PalaMazzola. Ma quando i supplementari sembrano vicini, la Futura trova il gol del 3-4 con Scopelliti, approfittando di una palla recuperata tra le proteste rossoblù per un presunto fallo su Grandinetti.

La corsa in Coppa Italia si interrompe qui per i pugliesi, che ora dovranno concentrarsi sul campionato: prossimo impegno il 15 febbraio, ancora in casa, contro l’Itria in uno scontro diretto fondamentale.

