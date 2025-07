Futsal A2/M Elité, Angelo Bommino torna alla guida della New Taranto

La New Taranto Calcio a 5 riparte da un volto noto e amato: sarà ancora Angelo Bommino a guidare la squadra rossoblù nella stagione 2025/2026. Il tecnico tarantino torna ufficialmente sulla panchina che aveva già condotto alla storica promozione dalla Serie A2 alla Serie A2 Élite nella stagione 2023/2024.

La firma sull’accordo è arrivata nelle scorse ore alla presenza del patron Salvatore Brittannico e del presidente Luca Malizia, che hanno fortemente voluto il ritorno di Bommino, convinti della sua capacità di proseguire un percorso tecnico ambizioso e coerente con l’identità del club.

Per il tecnico si tratta del secondo ritorno alla guida della New Taranto, a conferma del legame profondo con l’ambiente rossoblù. Una carriera lunga e densa di esperienze quella di Bommino, che vanta panchine importanti in ambito nazionale: Bellevue, Martina, Futura Matera, Giovinazzo, Real Matera, Scanzano, Policoro, CMB. Nell’ultima stagione ha allenato la WFC Grottaglie.

“Quella della New Taranto è una panchina che sento profondamente mia – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo vissuto insieme momenti indelebili e anche quando ero lontano mi sono sempre sentito parte di questa famiglia. Tornare qui è come tornare a casa. Ringrazio di cuore il patron Brittannico e il presidente Malizia per la fiducia. È tempo di rimettersi al lavoro con entusiasmo e passione, per dare tutto a questi colori”

