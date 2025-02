Futsal A2/M Élite, alla New Taranto il derby contro l’Itria

Una prova di forza, di grinta e di carattere: con questi tre elementi, la New Taranto è riuscita ad imporsi tra le mura amiche del PalaMazzola per 3-1 sull’Itria nel derby della 17^ giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria, la compagine tarantina ha sfruttato le due settimane per preparare al meglio il match casalingo, sfoderando una grande prestazione di squadra. Il successo permette ai rossoblù di tornare pienamente nella zona playoff, a quota 26 punti, proprio a discapito della compagine itriana.

Rispetto alla sfida col Melilli, coach Tomassini lascia fuori Chimanguinho: il tecnico schiera Lupinella, Boutabouzi, Grandinetti, Quinto e Lopes. Una partita combattuta, sin dalle prime battute di gioco: gli ionici provano subito ad imporre il proprio ritmo mentre gli ospiti cercano, con delle ripartenze, di impensierire la porta difesa da Lupinella. I rossoblù hanno le prime due palle gol del match con Quinto e Lopes. La formazione di casa cresce e cerca sbocchi interessanti per sbloccare il match: il guizzo lo trova al 18’ del primo tempo quando De Risi gestisce e lancia Boutabouzi nello spazio in una zona difficile del campo. Il centrale dei tarantini innesca Lopes, bravo a superare il portiere in uscita e mettere la palla al centro per capitan Bottiglione, glaciale nella conclusione. Sul punteggio di 1-0 le squadre vanno negli spogliatoi.

Ritmi alti anche nella ripresa: tanta intensità tra le due squadre, soprattutto nella zona nevralgica del campo. L’Itria sfiora in un paio di circostanze il gol del pareggio in apertura ma Taranto, per una volta, è baciata dalla fortuna. La New Taranto raddoppia all’11’ della ripresa con Lopes, bravo a sfruttare l’assist direttamente da corner di Di Pietro. La partita sembra prendere la giusta direzione, l’Itria prova a sfruttare il quinto di movimento per riaprire il match: i rossoblù colpiscono tre legni, che avrebbero potuto chiudere definitivamente l’incontro, e subiscono a 40” dalla fine il gol del 2-1 di Araujo. I padroni di casa continuano a difendere attentamente negli ultimi attimi dell’incontro, ma la parola fine la mette Boutabouzi con uno scavetto al portiere avversario a una manciata di secondi dal gong. Finisce 3-1 per la New Taranto che, dopo alcune settimane, ritrova la vittoria e i playoff.

Nel prossimo turno, la squadra tarantina sarà ospite della Tip Power Futsal Ternana: il match si disputerà sabato 22 febbraio alle ore 17 in terra umbra.

