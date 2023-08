Futsal A2/M: colpo in prospettiva tra i pali per l’Audace Monopoli

Colpo in prospettiva per la Kredias Audace Monopoli con l’acquisto del giovanissimo portiere Francesco Grimaldi. Importante acquisto da parte del ds Somma che riesce ad aggiudicarsi un talento battendo una numerosa concorrenza. Classe 2005, l’estremo difensore, nativo di Polignano a Mare, proviene dal Castellana C5, dove nello scorso anno giocò un’ottima partita proprio contro l’Audace.

«Ho scelto l’Audace per l’ottimo progetto presentatomi – dichiara Grimaldi – nel quale spero di inserirmi al più presto. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei miei nuovi compagni in questa nuova avventura, cercando di migliorare sempre di più».

Grimaldi sarà a disposizione sia di mister Giacovazzo per la prima squadra che di mister Lamanna per il campionato Under 19.

