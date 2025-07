Futsal A2/M, colpo Castellana: preso il portoghese Daniel Lacerda

Prosegue senza sosta il lavoro della dirigenza del Castellana C5, impegnata in una decisa accelerazione sul mercato. Dopo gli annunci di Francesco Caramia e Fabio L’Abbate, il club ha ufficializzato il terzo innesto per la prossima stagione: si tratta di Daniel Lacerda, laterale sinistro portoghese classe 2001, già protagonista nel futsal pugliese con le maglie di Aradeo e FutSalento.

Il nuovo acquisto arriva con un profilo ben definito: giocatore versatile, tecnico e determinato, pronto a dare un contributo importante alla squadra allenata da Andrea Rotondo. “Ho scelto il Castellana perché fin da subito ho percepito grande interesse nei miei confronti” – ha dichiarato Lacerda – “e perché il progetto mi è sembrato solido e ambizioso. Voglio mettermi a disposizione del gruppo e dimostrare tutto il mio valore sul campo”.

Il calcettista lusitano punta molto sull’unità dello spogliatoio: “Il mio obiettivo è aiutare la squadra in ogni modo possibile. Credo nella forza del gruppo e spero che si possa creare una grande intesa per arrivare più in alto possibile”. Sul piano tecnico, Lacerda si descrive come “un giocatore universale, capace di coprire sia la fase offensiva che quella difensiva, anche se il mio ruolo naturale è quello di laterale sinistro, posizione dalla quale riesco meglio a puntare l’uomo”. Tra le qualità che metterà al servizio della squadra, evidenzia “grinta, fantasia e capacità di adattamento alle diverse situazioni di gioco”.

Infine, il nuovo numero del Castellana C5 si rivolge direttamente ai tifosi: “Non vedo l’ora di conoscere la città e i suoi sostenitori. Forza Castellana, ci vediamo presto al Pala Valle d’Itria”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author