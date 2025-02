Futsal A2/M, Castellana: un punto e qualche rimpianto

Un punto e qualche rimpianto per il Castellana C5 nella 14a giornata del campionato di Serie A2 (girone D). La formazione di mister Andrea Rotondo, al cospetto dell’Atletico Canicattì, chiude il primo tempo sotto di due reti, ma nella ripresa reagisce con grinta, trovando il pareggio grazie alla doppietta di Achille e sfiorando il colpaccio con il palo clamoroso di capitan Rotondo a venti secondi dalla sirena.

Senza Chiantera e con Miguel Garcia Rubio out per infortunio, il Castellana parte con Ritorno, Rotondo, Zapponi, Benedetti e Achille. Dall’altra parte, il Canicattì di Castiglione, privo dello squalificato Scervino, risponde con Di Proietto, Urso, Vitinho, Alex e Keko.

L’avvio è tutto di marca siciliana: prima l’asse Keko-Alex, poi il neoentrato Caltabiano portano gli ospiti sul doppio vantaggio. Il Castellana fatica a rendersi pericoloso, se non con un paio di tentativi dalla distanza di Zapponi e Vitto. Negli ultimi minuti del primo tempo, però, i padroni di casa si scuotono: Achille suona la carica, Zapponi accorcia su assist di Rotondo, ma il solito Alex firma il tris ospite prima dell’intervallo (1-3).

Nella ripresa il Castellana entra con un altro spirito. Benedetti impegna Di Proietto due volte, poi Achille con un destro chirurgico riapre il match. Il Canicattì prova a reagire, ma il neoentrato Montrone salva due volte su Capuano. Al 13’ Rotondo sfiora il gol con una spettacolare conclusione al volo. Il pari arriva al 16’, quando sugli sviluppi di un corner battuto da Zapponi è ancora Achille a insaccare con freddezza.

Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla: i siciliani con il power-play, il Castellana con l’ultima emozione del match, quando Rotondo colpisce un palo clamoroso a venti secondi dalla sirena. Un gol che avrebbe regalato un successo meritato ai padroni di casa, ma che non cancella gli applausi del Pala Valle d’Itria per una squadra che non molla mai.

Con questo pareggio, il Castellana sale a 14 punti in classifica, agganciando l’Acri. Sabato prossimo la trasferta sul campo del fanalino di coda Messina.

Castellana C5 – Atletico Canicattì 3-3 (p.t. 1-3)

Castellana C5: Ritorno, Baldo, Bovino, Pedone, Rotondo, Satalino, Vitto, Benedetti, Achille, Zapponi, Bianco, Montrone. All. Andrea Rotondo.

Atletico Canicattì: Di Proietto, Mosca, Marino, Caltabiano, Urso, Keko, Vitinho, Alex, Vigna, Capuano, Castronuovo, Roccaro. All. Giuseppe Castiglione.

