Futsal A2/M, Castellana: ultima in Sicilia per onorare il campionato

Con la salvezza già in cassaforte, il Castellana C5 si appresta ad affrontare l’ultima trasferta stagionale nel campionato nazionale di Serie A2 (girone D). Sabato i biancoblù saranno impegnati in Sicilia sul campo del Futsal Mazara, settimo in classifica e ormai fuori dalla corsa playoff.

Una trasferta lunga e impegnativa dal punto di vista logistico – quasi dieci ore di viaggio – ma che la squadra di mister Andrea Rotondo affronterà con serenità, forte del traguardo raggiunto in anticipo. “Possiamo scendere in campo con la mente libera – ha spiegato il tecnico – ma questo non significa rilassarsi: vogliamo onorare ogni impegno fino alla fine”.

Numerose le assenze: out Benedetti, Garcia Rubio, lo squalificato Achille e Ritorno. In forse Chiantera, mentre tra i convocati ci saranno diversi ragazzi dell’Under 19, chiamati a fare esperienza grazie alla sosta del loro campionato.

Senza particolari assilli anche il Mazara, che vivrà l’emozione dell’ultima gara di Giuseppe Ciancitano, storico giocatore gialloblù al passo d’addio. Fischio d’inizio alle 18 presso il palazzetto dello sport di Mazara del Vallo. Arbitrano Di Donato (Merano) e Azzarà (Reggio Calabria), cronometrista Colletta (Trapani).

