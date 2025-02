Futsal A2/M, Castellana: terzo pareggio consecutivo

Si conclude a reti inviolate il derby tra Castellana C5 e Audace Monopoli, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A2 (girone D). Al Pala Valle d’Itria, le due squadre hanno dato vita a una sfida intensa e combattuta, regalando emozioni al pubblico numeroso presente sugli spalti.

Per la formazione di mister Andrea Rotondo si tratta del terzo pareggio consecutivo e del quarto risultato utile di fila, confermando la crescita della squadra. Il tecnico conversanese, ancora privo di Miguel Garcia Rubio, recupera capitan Paolo Rotondo, ma lo lascia inizialmente in panchina. Dall’altra parte, mister Giacovazzo deve fare a meno di Rodrigo e Console, affidandosi a un quintetto guidato da Caramia tra i pali.

L’inizio di gara vede gli ospiti più intraprendenti, con Ferri e Pablo Gonzalez che mettono subito alla prova i riflessi di Ritorno. Il Castellana risponde con Benedetti, che impegna Caramia in un grande intervento. Il primo tempo è un susseguirsi di occasioni: Gonzalez colpisce un palo esterno per l’Audace, mentre i padroni di casa sfiorano il gol con Zapponi e Benedetti, fermati da un attento Caramia.

Nella ripresa, il Monopoli cerca di prendere il controllo del gioco, ma il Castellana si difende con ordine e prova a colpire in contropiede. Il match subisce una svolta negativa per i padroni di casa, che perdono per infortunio prima capitan Rotondo e poi Chiantera. Nel frattempo, Ferri colpisce la traversa, sfiorando il vantaggio per gli ospiti.

Nel finale, il Castellana spinge con un ispirato Vitto, mentre Giacovazzo tenta la carta del power-play con Leggiero, senza però riuscire a sfondare la difesa locale. A un minuto dal termine, Benedetti ha l’occasione per il colpo da tre punti, ma il suo mancino sfiora il palo a porta quasi sguarnita.

Il triplice fischio sancisce lo 0-0 finale. Il Castellana sale a quota 19 punti, raggiungendo il Canosa, prossimo avversario della formazione di mister Rotondo.

Castellana C5 – Audace Monopoli 0-0 (p.t. 0-0)

Castellana C5: Ritorno, Baldo, Bovino, Pedone, Rotondo, Satalino, Vitto, Benedetti, Achille, Chiantera, Zapponi, Montrone. All.: Andrea Rotondo.

Audace Monopoli: Caramia, Tauro, Leggiero, Passiatore, Gonzalez, Cascione G., Cascione V., Satalino, Ferri, Zupo, Cristofaro, Grimaldi. All.: Francesco Giacovazzo.

