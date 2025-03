Futsal A2/M, Castellana sconfitta in casa dopo quattro mesi

Dopo quasi quattro mesi di imbattibilità casalinga, il Castellana C5 cade al Pala Valle d’Itria, sconfitto per 4-1 dal Soverato Futsal nella 18ª giornata di Serie A2 (girone D). Un risultato amaro per i biancoblù, che partono forte, vanno in vantaggio con Benedetti e disputano un ottimo primo tempo, ma pagano le numerose assenze e cedono alla distanza contro una formazione in piena lotta per la vetta della classifica.

La partita

Il Castellana parte con aggressività e al 2’ trova il vantaggio con Benedetti, che insacca con un preciso diagonale di sinistro. La risposta del Soverato arriva al 10’, quando Monterosso finalizza sottoporta un’azione corale, riportando il match in equilibrio. Prima dell’intervallo, entrambe le squadre sfiorano il gol, ma i portieri Parisi e Montrone si oppongono con interventi decisivi.

Nella ripresa il Soverato accelera e al 5’ Francini segna il 2-1 su assist di tacco di Scigliano. Il Castellana tenta di reagire, ma la fatica e la panchina corta si fanno sentire. Al 9’ Gallinica firma il 3-1 su punizione e mister Rotondo prova il quinto uomo di movimento, ma il rischio non paga: il Soverato chiude i conti con Juninho, fissando il 4-1 finale.

Un ko da archiviare in fretta

Il Castellana torna a perdere in casa dopo quasi quattro mesi (l’ultimo ko risaliva al 2 novembre contro Messina), ma la prestazione ha dimostrato carattere nonostante le assenze pesanti. Ora servirà subito una reazione per tornare a muovere la classifica e inseguire l’obiettivo salvezza.

CASTELLANA-SOVERATO 1-4 (p.t. 1-1)

RETI: 2’ pt Benedetti (C), 10’ pt Monterosso (S), 5’ st Francini (S), 9’ st Gallinica (S), 15’ st Juninho (S).

CASTELLANA C5: Montrone, Baldo, Bianco M., Pedone, Rotondo, Satalino, Vitto, Benedetti, Polignano, Chiantera, Zapponi, Guglielmi. All. Andrea Rotondo.

SOVERATO FUTSAL: Parisi, Gallinica, Savio, Francini, Monterosso, Alì, Critelli, Scigliano, Juninho, Primerano, Marrazzo, Scerbo. All. Daniele Barbagallo.

