Futsal A2/M, Castellana: sconfitta dal sapore dolce, salvezza si avvicina

Un ko che non fa male. Il Castellana C5 cade di misura nella 20ª giornata di Serie A2 (girone D), sconfitto per 0-1 dalla Gear Piazza Armerina, ma può comunque sorridere. Grazie ai risultati provenienti dagli altri campi, la squadra di mister Andrea Rotondo compie un altro passo verso la matematica salvezza, un traguardo sempre più vicino.

A decidere la sfida del Pala Valle d’Itria è stato Raffagnino, autore del gol vittoria per i siciliani. Per il resto, è stata una partita combattuta, con Castellana che ha lottato fino all’ultimo e ha sfiorato più volte il pareggio, trovando però sulla sua strada un Liistro in giornata di grazia.

Primo tempo: difese e portieri protagonisti

Mister Rotondo, privo dell’infortunato Benedetti (oltre che di Garcia Rubio), schiera uno starting five con Ritorno tra i pali, Rotondo, Vitto, Zapponi e Achille. Piazza Armerina risponde con Liistro, Fabinho, El Johari, Prestileo e Vedoveli.

L’avvio è subito ad alta intensità, con occasioni da entrambe le parti. I portieri diventano protagonisti: Ritorno si oppone con sicurezza ai tentativi di Fabinho e Vedoveli, mentre Liistro risponde presente sulle conclusioni di Zapponi e Achille.

La miglior chance per Castellana arriva tra il 17’ e il 18’, quando due schemi da calcio piazzato liberano Vitto al tiro, ma in entrambe le occasioni la mira non è precisa. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con la sensazione che possa bastare un episodio per sbloccare la gara.

Ripresa: Castellana spinge, Piazza Armerina colpisce

L’intensità resta alta anche nella ripresa. Dopo un grande intervento di Ritorno su Vedoveli, Castellana prova a rispondere con Achille, ma il suo sinistro viene respinto da Liistro. Sulla ripartenza immediata, arriva il gol partita: Raffagnino finalizza un rapido contropiede e porta avanti Piazza Armerina (0-1).

I padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma inizialmente l’offensiva è confusa e produce solo tiri dalla distanza, facilmente controllati dal portiere siciliano. Con il passare dei minuti, però, Castellana aumenta la pressione e mister Rotondo gioca la carta Chiantera, tornato a disposizione dopo un lungo stop.

Proprio il numero 10 biancoblù crea una delle migliori occasioni, costringendo Liistro a un grande intervento all’8’. Al 13’, invece, è Vedoveli a rendersi pericoloso su punizione per Piazza Armerina, ma Ritorno è attento.

Finale d’assalto, ma Liistro è insuperabile

Nel finale Castellana spinge a pieno organico, con Piazza Armerina tutta rintanata in difesa. A quattro minuti dal termine, Pedone recupera palla e calcia con il destro, ma ancora una volta Liistro dice no. Un minuto dopo, il portiere siciliano si esalta ancora con una doppia parata su Paolo Rotondo, neutralizzando due conclusioni ravvicinate.

Sono le ultime occasioni del match. Castellana esce sconfitta, ma può comunque essere soddisfatta: la prestazione è stata solida e la salvezza è ormai a un passo.

Castellana C5 – Piazza Armerina 0-1 (p.t. 0-0)

Rete: 3’ st Raffagnino (PA).

Castellana C5: Ritorno, Baldo, Veneziano, Pedone, Rotondo, Satalino, Vitto, Bianco, Achille, Chiantera, Zapponi, Montrone. All. Andrea Rotondo.

Piazza Armerina: Calì, Prestileo, Russo, Raffagnino, Tumarella, Vedoveli, Di Giorgio, Diana, El Johari, Liistro, Fabinho, Schillaci. All. Marcello Magalhaes.

