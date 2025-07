Futsal A2/M, Castellana rinnova la fiducia a Vitto e Pedone

Dopo gli innesti ufficiali di Caramia, L’Abbate, Lacerda e Cristofaro, in casa Castellana C5 prosegue il lavoro sul fronte dei rinnovi, con l’obiettivo di garantire continuità e solidità in vista della seconda stagione consecutiva in Serie A2. Due conferme importanti arrivano da Roberto Vitto e Pasquale Pedone, protagonisti del cammino che ha portato alla salvezza nella terza serie nazionale.

Vitto, laterale mancino classe 2003, affronterà la nuova stagione con l’intento di compiere un ulteriore salto di qualità. “Sono molto felice di poter continuare a vestire la maglia biancoblù. Ringrazio la società, la dirigenza e il mister per la fiducia. Spero di ripagarla sul campo. Lo scorso anno abbiamo ottenuto un risultato straordinario e non scontato. Ora dobbiamo ripartire con la stessa mentalità”, ha dichiarato.

Sulla stessa linea Pasquale Pedone, centrale ventisettenne che si prepara a vivere la sua terza stagione con il club: “La nostra forza è sempre stata la compattezza del gruppo. Ripetersi in A2 non sarà semplice e dovremo lavorare ancora di più. Sono contento di continuare a far parte di questa grande famiglia e non vedo l’ora di tornare a sudare con i miei compagni”.

Le conferme di Vitto e Pedone rafforzano la base di un progetto sportivo che, sotto la guida di mister Andrea Rotondo, punta a consolidarsi nella categoria, mantenendo intatto lo spirito di sacrificio che ha caratterizzato il percorso finora.

