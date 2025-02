Futsal A2/M, Castellana: la vicecapolista Soverato al Pala Valle d’Itria

Sarà un impegno durissimo quello che attende il Castellana C5 nella 18ª giornata di Serie A2 (girone D). Sabato pomeriggio, al Pala Valle d’Itria, i biancoblù affronteranno il Soverato Futsal, seconda forza del campionato e in piena corsa per il primato con il Bitonto.

I calabresi, distanti tre punti dalla vetta a cinque giornate dalla fine della regular season, arrivano a Castellana con il dente avvelenato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia nei quarti di finale proprio per mano del Bitonto, che ha strappato il pass per la Final Four di Porto San Giorgio e Jesi (22-23 marzo).

Castellana tra infortuni e voglia di rivalsa

In casa Castellana, a preoccupare è ancora la situazione infortuni. Stagione finita per Miguel Garcia Rubio, che dopo gli ultimi controlli medici è stato costretto a rinunciare a un possibile rientro. In netto miglioramento le condizioni di Mario Chiantera e Paolo Rotondo, ma entrambi restano in dubbio per la sfida contro i calabresi.

All’andata fu battaglia vera, con un 3-3 firmato dalle reti di Martinez, Calabrese e Scigliano per il Soverato e dalla doppietta di Chiantera più il gol di Rotondo per il Castellana. Sabato si prevede un altro confronto serrato, con i biancorossi decisi a tenere il fiato sul collo del Bitonto e i padroni di casa pronti a vendere cara la pelle.

Arbitri e orario

L’incontro sarà diretto da Venerando Di Bella (sezione di Piacenza) e Alessandro Carella (sezione di Matera), con Mirko Cino (sezione di Enna) al cronometro. Fischio d’inizio alle 16:00 al Pala Valle d’Itria.

L’Under 19 fa la storia in Coppa Italia

Ottime notizie arrivano dalla formazione Under 19, che ha conquistato una storica qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di categoria superando ai rigori i pari età del Capurso. Un risultato che conferma la crescita del settore giovanile biancoblù e dà fiducia per il futuro.

