Futsal A2/M, Castellana: Fabio L’Abbate nuovo rinforzo per la difesa

Il Castellana C5 prosegue nella costruzione del roster per il secondo campionato consecutivo in Serie A2, ufficializzando l’arrivo del centrale Fabio L’Abbate. Classe 1997, originario di Polignano a Mare, il nuovo acquisto arriva dopo essere stato protagonista nella promozione in A2 della Just Mola e rappresenta un tassello di affidabilità per il pacchetto arretrato a disposizione di mister Andrea Rotondo.

Il percorso che ha portato L’Abbate a vestire la maglia bianco-blu si inserisce nella strategia tracciata dal direttore sportivo Vito Cisternino, che in piena sintonia con il tecnico confermato, ha proseguito il lavoro iniziato con l’ingaggio del portiere Francesco Caramia puntando ora sul rinforzare il reparto dei giocatori di movimento.

L’Abbate, fisico strutturato e buone qualità tecniche, si è detto entusiasta della nuova avventura: “Sono felice di poter indossare i colori del Castellana, una società solida e una squadra che si è distinta per organizzazione e compattezza. Dopo l’esperienza di Mola, torno in Serie A2 con maggiore consapevolezza e maturità”.

Il centrale ha anche espresso parole di stima per il tecnico Andrea Rotondo, figura di riferimento del futsal nazionale: “Affronto questa nuova sfida con la serenità di chi ha già vissuto la categoria, ma soprattutto con la voglia di migliorarmi. Spero di ricevere indicazioni preziose da mister Rotondo, uno che ha segnato tantissimo nella sua carriera: magari riuscirà ad aiutarmi anche ad aumentare il mio contributo in zona gol (ride, ndr)”.

Concludendo, L’Abbate ha evidenziato l’importanza dell’approccio quotidiano: “Sappiamo quanto siano impegnativi i campionati nazionali, sia a livello logistico che tecnico. Servirà affrontare ogni gara con la giusta mentalità, costruendo il nostro cammino passo dopo passo e puntando tutto sul lavoro di squadra”.

Il Castellana C5 rafforza così il proprio reparto difensivo, inserendo un elemento che coniuga giovinezza, esperienza e grande determinazione.

