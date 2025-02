Futsal A2/M, Castellana: è tempo di derby con l’Audace Monopoli

Scocca l’ora di un nuovo derby stagionale per il Castellana C5. Sabato pomeriggio, alle 16, la squadra di mister Andrea Rotondo ospiterà l’Audace Monopoli al Pala Valle d’Itria per la sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie A2.

Un match ricco di spunti, non solo per la vicinanza geografica tra le due squadre (appena 16 km), ma anche per la posta in palio. Il Castellana, dopo il pari ottenuto a Messina, vuole proseguire la striscia positiva, forte anche della recente conferma da parte del Giudice Sportivo della vittoria contro l’Ecosistem Lamezia, dopo il respingimento del ricorso presentato dai calabresi sul tesseramento di Sasha Zapponi.

Con 18 punti in classifica, i bianco-blu si trovano a metà strada tra la zona playoff (distante solo due lunghezze) e la lotta per la salvezza, dove Sammichele e Messina inseguono rispettivamente con 13 e 11 punti. L’Audace Monopoli, invece, occupa il terzo posto e punta al colpaccio per restare in scia di Bitonto e Soverato, che si sfideranno proprio sabato.

In casa Castellana si spera di recuperare capitan Paolo Rotondo, alle prese con problemi muscolari, mentre tra gli ospiti mancheranno gli squalificati Console e Rodrigo. La direzione del match è affidata agli arbitri Alessandro Alfredo Cartisano (Reggio Calabria) e Sante Garofalo (Battipaglia), con Cristoforo Corsini (Taranto) al cronometro.

La partita avrà anche un valore speciale: l’introduzione di un biglietto d’ingresso da 5 euro servirà a sostenere il progetto “Forza Castellana”, un’iniziativa per supportare il club e la sua crescita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author