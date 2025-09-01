2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Futsal A2/M, Castellana: confermati i giovani Baldo e Bianco

Redazione 2 Settembre 2025
centered image

Freschezza e gioventù al servizio di mister Andrea Rotondo. Il Castellana C5 conferma nel proprio roster i giovani talenti Federico Baldo e Marco Bianco, già in rosa nella passata stagione, e chiamati quest’anno a compiere un ulteriore step nel loro percorso di crescita.

Lo sa bene in particolare Baldo, centrale classe 2003, che nella parte finale della scorsa annata ha acquisito un minutaggio sempre maggiore risultando importante nel raggiungimento dell’obiettivo salvezza: “Sono contento di rimanere a Castellana e di continuare a far parte di un gruppo in cui mi sono trovato benissimo sin dal primo giorno. Penso che questo possa essere un anno parecchio significativo per me perché mi auguro sia quello della cosiddetta definitiva consacrazione. Nella passata stagione credo di essere migliorato tanto nel corso dei mesi, ma sono consapevole di dover lavorare e imparare ancora tanto per raggiungere livelli ottimali. Che stagione mi aspetto? Sicuramente difficile in quanto in Serie A2 tutte le compagini sono molte attrezzate e organizzate. Noi, però, sappiamo che solo con lavoro, sacrificio e umiltà si ottengono i risultati,  e siamo pronti a farlo sin dal primo giorno di preparazione”.

Propositi simili anche per Marco Bianco il quale anche nella prossima annata sportiva si dividerà tra prima squadra e Under 19: “Con grande entusiasmo e voglia di dimostrare il mio valore continuo questa esperienza con la maglia del Castellana C5. Sono molto felice di questo e sono molto felice anche di mettermi a disposizione di mister Andrea Rotondo, un allenatore preparato che non lascia nulla al caso. Ho tanta voglia di imparare dai miei compagni e spero sia poter essere utile  alla causa anche sul rettangolo di gioco, sia di poter mettere al servizio dell’Under 19 l’esperienza che andrò ad acquisire in prima squadra. Ringrazio il mister e tutta la società per l’opportunità che mi stanno dando e mi auguro di non deluderli”.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Futsal C1/M, Azzurri Conversano: buoni spunti dal test col Thuriae

2 Settembre 2025 Redazione

Taranto, a bordo di nave Vulcano il 31° Campionato Interforze Trap 1

2 Settembre 2025 Redazione

Futsal B/M, colpo Grimal Barletta: ufficiale Erick Pires

30 Agosto 2025 Redazione

Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: Iaia “Gruppo giovane e ambizioso”

29 Agosto 2025 Redazione

Vela, a Bari il campionato assoluto italiano Dinghy dal 3 al 7 settembre

29 Agosto 2025 Redazione

Futsal A2/M, Castellana C5: rinnovi per Satalino e Bovino

28 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Trasporti Brindisi, STP denuncia pagina Facebook falsa e ingannevole

2 Settembre 2025 Redazione

Metaponto, 700 mq di spiaggia libera occupata abusivamente: scatta sequestro

2 Settembre 2025 Dante Sebastio

Futsal C1/M, Azzurri Conversano: buoni spunti dal test col Thuriae

2 Settembre 2025 Redazione

Futsal A2/M, Castellana: confermati i giovani Baldo e Bianco

2 Settembre 2025 Redazione