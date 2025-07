Futsal A2/M, Castellana conferma Paolo Rotondo: sarà ancora il capitano

La prima conferma ufficiale del Castellana C5 per la stagione 2025/2026 è di quelle pesanti: Paolo Rotondo vestirà ancora la fascia da capitano nella prossima stagione di Serie A2, la seconda consecutiva per il club nella terza serie nazionale di calcio a cinque.

L’accordo tra l’esperto calcettista originario di Conversano e il direttore sportivo Vito Cisternino è stato suggellato da una semplice stretta di mano, segno di un’intesa che si è consolidata fin dalla scorsa estate e che ora si rinnova con entusiasmo.

“Continuare a vestire la maglia del Castellana era la mia priorità, ancora di più con mio fratello in panchina” ha dichiarato Paolo Rotondo, in riferimento alla guida tecnica di Andrea Rotondo. “Sappiamo che la prossima stagione sarà quella delle conferme: non siamo più una matricola e dobbiamo dimostrarlo fin dall’inizio”.

Classe 1983, il capitano biancoblù è consapevole delle difficoltà che comporta mantenere gli standard raggiunti: “La squadra sta cambiando, ci sono state partenze importanti, ma la società si sta muovendo bene. Sarà fondamentale lavorare ancora più duramente per centrare l’obiettivo salvezza, senza lasciare nulla al caso”.

Non manca una riflessione sulla sua longevità in campo, affrontata con spirito positivo: “Finché mi diverto e il fisico tiene, continuerò. So bene che serve sacrificio, ma mi piace l’idea di poter essere ancora utile alla squadra e anche alla crescita dei più giovani”.

