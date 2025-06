Futsal A2/M, Castellana conferma Andrea Rotondo in panchina

Dopo l’ingaggio di Francesco Caramia, il Castellana C5 annuncia un passaggio fondamentale per la stagione 2025/2026: la conferma in panchina di Andrea Rotondo. Il tecnico continuerà a guidare la formazione biancoblù nel suo secondo campionato consecutivo in Serie A2, categoria nazionale che ha visto la squadra pugliese conquistare una salvezza storica al debutto.

Il rinnovo è stato siglato nelle scorse settimane con reciproca soddisfazione, a testimonianza della fiducia e della sinergia costruite nel tempo. A confermarlo è il direttore sportivo Vito Cisternino: “Proseguire il nostro cammino con Rotondo è sempre stata una priorità. È un elemento chiave del progetto e il principale artefice dei traguardi raggiunti nelle ultime due stagioni. Abbiamo già iniziato a lavorare sul mercato per costruire una rosa competitiva, pronta per affrontare le sfide della nuova stagione”.

Soddisfatto anche l’allenatore, che si prepara a vivere il secondo anno consecutivo alla guida del club in A2: “Sono molto felice di continuare questo percorso. Dare continuità al lavoro svolto finora ci permette di affrontare la nuova stagione con maggiore consapevolezza. L’esperienza accumulata in A2 sarà preziosa. Con la società c’è piena sintonia, lavoriamo con serenità per il bene del Castellana C5”.

Guardando al bilancio della passata annata, Rotondo commenta con realismo: “Credo che il bilancio sia positivo. La salvezza era il nostro obiettivo principale e lo abbiamo centrato con merito, nonostante le difficoltà. Ora vogliamo migliorarci e provare a toglierci altre soddisfazioni”.

La conferma di Rotondo rappresenta un punto fermo per la società, decisa a proseguire sulla strada della programmazione e della stabilità tecnica per affrontare al meglio un torneo competitivo come quello della Serie A2.

