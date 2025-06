Futsal A2/M, Castellana: Caramia primo colpo della nuova stagione

Il Castellana C5 apre ufficialmente il mercato estivo con il primo innesto in vista della stagione sportiva 2025/2026. Dopo la storica salvezza ottenuta nel campionato nazionale di Serie A2, la società biancoblu ha annunciato l’arrivo del portiere Francesco Caramia, classe 1994, ex Audace Monopoli, con esperienze anche a Cisternino, Itria Football Club e Ostuni.

L’estremo difensore, che conosce bene il futsal pugliese, ha affrontato il Castellana nella scorsa stagione, rimanendo colpito dall’ambiente e dalla struttura organizzativa. “Inizio questo nuovo percorso con grande voglia ed entusiasmo”, ha dichiarato Caramia, aggiungendo: “Metterò la mia esperienza al servizio della squadra. L’obiettivo è migliorare quanto fatto lo scorso anno, ma lascio che sia il campo a parlare”.

Soddisfatto anche il direttore sportivo Vito Cisternino, che ha commentato: “Francesco Caramia è un portiere affidabile ed esperto, qualità fondamentali per il nostro progetto. È il profilo ideale per sostituire Marco Ritorno, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni a Castellana”.

Con l’arrivo di Caramia, il Castellana C5 dà il via a una sessione di mercato che si preannuncia intensa e strategica. La società è già al lavoro per definire ulteriori innesti che possano rafforzare la rosa e consolidare la categoria, con l’ambizione di migliorare i risultati ottenuti nella passata stagione. Novità sono attese nei prossimi giorni.

