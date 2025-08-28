Futsal A2/M, Castellana C5: rinnovi per Satalino e Bovino

È partito il conto alla rovescia in casa Castellana C5 in vista della nuova stagione. Tra dieci giorni scatterà ufficialmente la preparazione atletica agli ordini del tecnico Andrea Rotondo, con i primi due impegni ufficiali fissati tra il 20 e il 27 settembre, quando i biancoblù affronteranno Carovigno e Audace Monopoli nel triangolare di Coppa della Divisione.

Dopo i nuovi innesti di Caramia, L’Abbate, Lacerda, Cristofaro e Rizzi, e i rinnovi di capitan Rotondo, Vitto e Pedone, arrivano altre due conferme importanti: Cosimo Satalino e Domenico Bovino hanno prolungato l’accordo e resteranno a disposizione per la nuova annata.

“Non vedo l’ora di cominciare – dichiara Satalino, 27 anni –. Dopo la mia prima esperienza assoluta nel futsal, ho tanta voglia di dimostrare il mio valore. So che servirà molto lavoro, ma con allenatore e compagni potrò crescere e conquistare spazio”.

Anche Bovino, classe 1993, è pronto a rilanciarsi: “Spero di vivere una stagione diversa rispetto alla scorsa, segnata dagli infortuni. Voglio lasciarmi alle spalle i problemi fisici e dare un contributo concreto alla squadra”.

Il roster castellanese, sempre più solido, si prepara così a una nuova annata con entusiasmo e voglia di confermare le ambizioni mostrate lo scorso anno.

