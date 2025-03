Futsal A2/M, Castellana C5: match salvezza con Piazza Armerina

Dopo il successo nel derby contro il Sammichele, il Castellana C5 si prepara a giocarsi il primo match-ball per la salvezza nel campionato di Serie B. Sabato prossimo, davanti al pubblico amico del Pala Valle d’Itria, la squadra di mister Andrea Rotondo affronterà Piazza Armerina in una sfida chiave per il mantenimento della categoria.

“Sarà un passaggio fondamentale della nostra stagione – ha dichiarato il tecnico castellanese – possiamo centrare il nostro obiettivo con due giornate d’anticipo e vogliamo sfruttare al massimo questa occasione. Purtroppo abbiamo qualche problema di formazione, ma la squadra ha sempre dimostrato di saper superare le difficoltà con grande carattere”.

La vittoria contro il Sammichele ha confermato la maturità della squadra: “Abbiamo approcciato bene la gara e siamo stati bravi a gestire i momenti critici, soprattutto quando i nostri avversari hanno provato a rientrare in partita”.

Ora l’attenzione è tutta sulla sfida contro Piazza Armerina, avversario temibile in piena lotta per i playoff. “Sono una squadra forte, lo hanno già dimostrato all’andata e verranno qui per fare risultato. Sarà una partita dura, ma i miei ragazzi daranno il massimo per chiudere il discorso salvezza il prima possibile”, ha aggiunto Rotondo.

La gara sarà diretta dagli arbitri Nicola Sorriso di Frattamaggiore e Lucy Molinaro di Lamezia Terme, con Massimo Albano Strucco di Napoli al cronometro. Fischio d’inizio alle ore 16.

