Futsal A2/M, Castellana-Audace Monopoli: pari senza reti nel derby

Finisce a reti inviolate il derby tra Castellana C5 e Kredias Audace Monopoli nella 16ª giornata di Serie A2 girone D. I gialloblù, penalizzati dalle assenze per squalifica di Rodrigo e Console, ritrovano tra i convocati Passiatore dopo un lungo stop, mentre il giovane Vito Cascione fa il suo esordio dal primo minuto.

Nel primo tempo l’Audace costruisce le occasioni migliori, mettendo più volte alla prova il portiere Ritorno. Anche il Castellana tenta di sbloccare il risultato, ma trova un attento Caramia tra i pali. Due le opportunità più importanti per gli ospiti: al 10’, Cristofaro si vede respingere la conclusione da Ritorno, con Gonzalez che colpisce la traversa sulla ribattuta; al 16’, ancora Cristofaro sfiora il vantaggio, ma l’estremo difensore avversario si oppone con un grande intervento.

Nella ripresa, l’Audace continua a spingere alla ricerca del gol, ma il Castellana si difende con ordine e prova a rendersi pericoloso in contropiede, senza però superare Caramia. Al 10’ Ferri colpisce la traversa, mentre al 15’ Vito Cascione sciupa una buona occasione. Al 17’ mister Giacovazzo tenta il tutto per tutto con Leggiero portiere di movimento, ma i gialloblù non riescono a scardinare la difesa avversaria. La partita si chiude così sullo 0-0.

Un altro pareggio per l’Audace, che ora viene agganciata in classifica dal Canicattì, prossimo avversario sabato alla Tendostruttura, in un match che si preannuncia infuocato.

CASTELLANA C5 – KREDIAS AUDACE MONOPOLI 0-0

CASTELLANA C5: Ritorno; Baldo, Bovino, Pedone, P. Rotondo, C. Satalino, Vitto, Benedetti, Achille, Chiantera, Zapponi; Montrone.

All.: A. Rotondo.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Tauro, Leggiero, Passiatore, Gonzalez, G. Cascione, V. Cascione, P. Satalino, Ferri, Zupo, Cristofaro; Grimaldi.

All.: Giacovazzo.

Arbitri: Alessandro Alfredo Cartisano (Reggio Calabria), Sante Garofalo (Battipaglia). Cronometrista: Cristoforo Corsini (Taranto).

Ammoniti: Benedetti, P. Rotondo, Baldo (C); Leggiero, Cristofaro, Tauro, Gonzalez, P. Satalino (A).

Note: Falli 2-4; 3-3. Divise: rossa per il Castellana, blu per l’Audace. Spettatori circa 300, di cui 100 provenienti da Monopoli.

