Futsal A2/M, Audace Monopoli: una rimonta epica per blindare i playoff

L’Audace Monopoli torna al successo dopo oltre un mese e lo fa nel modo più emozionante possibile: sotto di tre gol contro il Lamezia, la squadra di Giacovazzo ribalta tutto nella ripresa e si impone 4-3, conquistando tre punti fondamentali per la corsa playoff. Un successo dedicato a Claudio Passiatore, infortunatosi a Messina e costretto a un lungo stop.

Il match si mette subito in salita per i padroni di casa: dopo appena tre minuti, Peralta porta in vantaggio il Lamezia. L’Audace reagisce ma è fermata dalla sfortuna, colpendo pali e trovando un Mazzei in grande serata. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1, con i gialloblù increduli per le occasioni sprecate.

Nella ripresa la doccia fredda: Gumeniuk raddoppia al 7’, seguito da De Masi al 9’ per lo 0-3 che sembra chiudere il match. Ma l’Audace non molla e trova la forza per reagire: Gonzalez accorcia subito dopo il terzo gol ospite, Console segna il 2-3 e al 17’ Rodrigo trova il pari con una punizione perfetta. Nel finale, lo stesso Rodrigo fallisce un tiro libero, ma si riscatta pochi secondi dopo firmando il definitivo 4-3 che manda in estasi la Tendostruttura.

Con questa vittoria, l’Audace blinda la qualificazione ai playoff e si avvicina al terzo posto. Sabato prossimo, ancora in casa, sfiderà il Canosa in un derby fondamentale per consolidare la posizione.

Kredias Audace Monopoli-Lamezia 4-3 (0-1 p.t.)

Marcatori: 10’12’’st Gonzalez, 14’59’’st Console, 16’09’’st e 16’50’’st Rodrigo (M); 2’44’’ Peralta, 7’26’’st Gumeniuk, 9’47’’st De Masi (L)

Kredias Audace Monopoli: Caramia, Tauro, Leggiero, Gonzalez, G. Cascione, Rodrigo, V. Cascione, Console, Ferri, Zupo, Cristofaro, Grimaldi. All.: Giacovazzo

Ecosistem Lamezia Soccer: Mazzei, Gumeniuk, Pastorello, De Masi, Peralta, Gagliardi, Flores, Martino, Battimelli, Mantuano, Pulerà, Vigna. All.: Lombardo

Arbitri: Federica Grasso (Caserta), Francesco Pavia (Ostia Lido)

Note: Spettatori 200. Gonzalez e Rodrigo sbagliano due tiri liberi.

