Futsal A2/M: Audace Monopoli, torna preparatore portiere Acquaviva

Dopo due anni torna alla Kredias Audace Monopoli il preparatore dei portieri Nicola Acquaviva, che ha trascorso con i gialloblu le stagioni 2018-19, 2019-20 e 2020-21.

«Tornare a Monopoli dopo due stagioni mi fa molto piacere – dichiara Acquaviva – delle tre stagioni passate insieme ho solo ricordi belli, ora ritrovo facce amiche, uomini appassionati come me di futsal. Da questa nuova avventura mi aspetto tanto, trovo una società ed un gruppo cresciuto negli anni sotto l’aspetto dell’esperienza e dell’organizzazione. Ci sono tutti i presupposti per fare bene ed ora è tempo di abbassare la testa e lavorare».

Con l’arrivo del preparatore di Mola di Bari, lo staff tecnico a disposizione di mister Giacovazzo è al completo.

